Kulusevski e non solo: la Juve compra e vende (o regala) in Premier

Tra entrate e soprattutto uscite, la Juventus è attesa protagonista del calciomercato invernale ormai alle porte. Asse rovente con la Premier

La Juventus sarà per forza di cose una delle protagoniste assolute dell’imminente calciomercato invernale. Specie sul fronte uscite, visto che il primo obiettivo dei bianconeri, ma anche la condizione per poter poi comprare sarà disfarsi degli esuberi come di Kulusevski che è quello che in teoria può riempire le casse.

Per il mercato bianconero è ‘caldo’ il fronte Premier, partendo proprio dal classe 2000 svedese. Su di lui è forte da tempo l’Arsenal di Arteta, con gli agenti che hanno già incontrato a più riprese il management dei ‘Gunners’. I bianconeri chiedono sui 35 milioni di euro, ma potrebbero farsene bastare anche poco meno di 30.

Dall’Arsenal al Manchester United, col quale i rapporti sono ottimi vedi l’operazione Cristiano Ronaldo. Tanto ottimi che potrebbe andare addirittura in porto una maxi operazione senza l’esborso di nemmeno un euro, stipendi a parte.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Rudiger, apertura alla Serie A: ma c’è un ostacolo enorme

La maxi operazione coi ‘Red Devils’ può partire da Martial, che tramite il suo agente ha espresso il desiderio di lasciare la squadra ora guidata da Ralf Rangnick. Il ventiseienne francese è un vecchio pallino che la Juve potrebbe accaparrarsi in prestito fino a giugno, rinnovabile per un’altra stagione, con diritto di riscatto fissato sui 30-35 milioni di euro. Si tratterebbe di una ‘scommessa’, che la Juventus può fare se risultasse davvero impossibile arrivare a Vlahovic o Icardi e che avrebbe delle chance di rivelarsi vincente.

L’ostacolo al tutto rischierebbe di essere l’ingaggio del numero 9, circa 15 milioni di euro ma lo United potrebbe contribuire al pagamento di almeno la metà di esso pure di disfarsene. Martial apripista per un possibile scambio, sempre di prestiti (fino a fine stagione) con opzione d’acquisto, tra Rabiot e Donny van de Beek: il primo ha uno stipendio di 7 milioni e passa netti, il secondo di poco meno ma più possibilità di entrare nei gradimenti di Allegri.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Calciomercato, le ultime sul ritorno di Fonseca

Calciomercato Juventus, in Premier anche Ramsey: le ultime

In Premier, in una squadra di media fascia potrebbe infine approdare/tornare Aaron Ramsey. Da capire se a zero, post risoluzione del contratto (7,5 milioni netti fino al 2023) oppure dietro il pagamento di un piccolissimo indennizzo. La Juve è al lavoro su entrambi i tavoli, con la speranza di liberarsene una volta per tutte nel mese di gennaio.