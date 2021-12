Il Milan vive un momento complesso sia dal punto di vista dei risultati che degli infortuni. Alcune seconde linee non rendono e a gennaio spunta un’ipotesi low cost dal PSG

Crolla il Milan a San Siro contro il Napoli in uno scontro diretto per le posizioni di vertice che fa inevitabilmente riflettere la compagine di Pioli, reduce da uno score di appena due vittorie nelle ultime sei gare di Serie A peraltro arrivate contro Genoa e Salernitana, le ultime della classe. La sfida persa ieri sera contro la compagine di Spalletti è stata ancora una volta condizionata dalle tante assenze, non ultima per importanza quella di Theo Hernandez.

Il francese ha lasciato il posto ad un Ballo-Toure ancora una volta poco incisivo e fin troppo distratto in fase difensiva. Le prestazioni dell’ex Monaco non hanno praticamente mai convinto l’ambiente e non è da escludere del tutto un intervento, qualora se ne presentasse l’occasione per rafforzare a gennaio quella zona di campo.

Calciomercato Milan, Ballo-Toure non convince: idea low cost dal PSG | Diallo in prestito

Ballo-Toure non convince ambiente e tifosi, le sue prestazioni non sono sufficienti e il Milan potrebbe anche guardarsi intorno a caccia della giusta occasione. In questo senso i rossoneri e il Paris Saint Germain potrebbero riallacciare ancora una volta i rapporti proprio per un esubero della società transalpina.

Nella famigerata lista dei partenti del PSG c’è anche Abdou Diallo, impiegabile sia da terzino sinistro che da difensore centrale all’occorrenza, che va a caccia di una nuova occasione essendo diventato nient’altro che un’alternativa per Pochettino. Con la formula del prestito con diritto di riscatto può essere una soluzione meno costosa ad un doppio problema del Milan, che lo potrebbe impiegare sia da alternativa ad Hernandez che come ripiego in più nel pacchetto centrale.