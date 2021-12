Juventus, poker di cessioni per il colpaccio a centrocampo

La Juventus prepara il colpaccio a centrocampo: pronte quattro cessioni per effettuare il nuovo colpo a giugno

La Juventus lavora per programmare il futuro e vuole effettuare dei colpi importanti per rinforzare la rosa, visto che in questi mesi la squadra sta deludendo le attese e sembra essere ormai fuori dalla lotta per lo scudetto. L’Inter infatti è in vetta alla classifica e al momento dista ben dodici punti dai bianconeri.

Calciomercato Juventus, quattro cessioni per il colpo Milinkovic

Tra gli obiettivi della Juventus per rinforzare la propria rosa e in particolare il centrocampo, sembrerebbe esserci Milinkovic-Savic. Il serbo non sta vivendo una grande annata con la maglia della Lazio visto che il rapporto con il tecnico Maurizio Sarri non sembra essere così positivo.

Arrivare a lui però è tutt’altro che semplice e la Juventus starebbe programmando un piano per racimolare soldi. L’intenzione infatti è provare a cedere tutti quei calciatori che hanno deluso le attese e in particolare sarebbero quattro i possibili sacrificati: Rabiot, Ramsey, McKennie e Kulusevski. Da loro giungerebbe un tesoretto a giugno per provare l’assalto a Milinkovic.

Nessuno di loro ha impressionato particolarmente dall’arrivo a oggi e per questo potrebbero servire per cercare il nuovo colpo a centrocampo.