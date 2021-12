Calciomercato, assalto a de Ligt: la Juventus provoca con lo scambio

La Juventus lavora per rinforzare la propria rosa ma intanto arriva un assalto per de Ligt: provocazione di Cherubini

Sono stati tre mesi complicati per la Juventus, che pensava di rialzarsi dopo l’annata complicata della scorsa stagione e invece sta avendo difficoltà anche in questo nuovo campionato. I bianconeri sono distanti ben dodici punti dalla vetta della classifica e lo scudetto sembra essere ormai troppo lontano come obiettivo.

Calciomercato Juventus, il Barcellona vuole de Ligt: scambio con il talento

La società ha capito che servono dei rinforzi per migliorare la rosa e per questo sta pensando di effettuare nuovi colpi nei prossimi mesi. Nel frattempo però si lavora anche in chiave uscite e in particolare sembra essere ormai lontano da Torino il futuro di Matthijs de Ligt: sulle sue tracce c’è il Barcellona.

L’olandese non è tra i cedibili ma il suo procuratore Mino Raiola ha fatto sapere che sembra essere arrivato il momento di cambiare aria. La Juventus dunque potrebbe provare a dare il suo talento per ottenerne un altro: la provocazione bianconera infatti potrebbe essere quella di chiedere al Barcellona il giovane Gavi.

Gavi è un centrocampista classe 2004 che ha già collezionato 15 presenze in Liga e ha segnato anche una rete.