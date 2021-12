Può partire subito a gennaio, assalto in Spagna: Juventus e Milan superate

Juventus e Milan sono sempre al lavoro per rinforzare il reparto centrale, ma potrebbe arrivare la beffa per il top player

Novità importanti per Juventus e Milan in vista della prossima sessione di calciomercato. I due top club d’Europa sono alla ricerca di rinforzi funzionali per la seconda parte di stagione.

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” l’Atletico Madrid sarebbe sulle tracce del centrocampista olandese del PSG, Georginio Wijnaldum, che non è più felice sotto la Tour Eiffel visto che è stato messo ai margini del progetto tecnico di Pochettino.

A gennaio potrebbe arrivare così la partenza dell’ex Liverpool, voglioso di mettere in mostra tutte le sue qualità in vista della seconda parte di stagione.

Arrivato a parametro zero, per il club francese non sarà difficile cederlo con la sua valutazione che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Sulle sue tracce è forte così l’interessamento dell’Atletico Madrid, pronto a rinnovare il centrocampo di Simeone.

Calciomercato Juventus e Milan, Wijnaldum verso la Spagna

Milan e Juventus dovrebbero così cambiare obiettivi di mercato per rinforzare il reparto centrale. Le due big d’Italia saranno protagoniste nella sessione invernale di calciomercato per arrivare a rinforzi funzionali al progetto tecnico di Pioli e di Allegri. La seconda parte di stagione sarà decisiva in ottica Scudetto per recuperare il terreno perduto.