Ancora incidenti, partita sospesa in Francia: le dichiarazioni al veleno

Ancora episodi incredibili in Francia con la partita sospesa tra Paris FC e Lione: scontri tra le due tifoserie, l’attacco dei presidenti

Un momento davvero complicato per il calcio francese con nuovi scontri tra le due tifoserie durante la sfida di Coppa di Francia tra Paris FC e Lione.

Non è la prima che succede in Francia: ancora scontri tra tifosi durante la partita di Coppa di Francia, sospesa così sul risultato di 1-1 tra Paris FC e Lione. Tutto è scoppiato a partire dal 43esimo del primo tempo con l’arbitro che non ha più fatto riprendere il gioco.

Così allo Stade Charlety i sostenitori delle due compagini si sono scontrate accendendo anche fumogeni sulle gradinate e lanciandole da una parte all’altra con tanti che si sono rifiugiati anche sul terreno di gioco. La polizia subito così è intervenuta con la calma che è tornata dopo poco tempo. Alle 23 il Lione ha confermato la partita sospesa in maniera definitiva con un tweet sul profilo ufficiale.

Partita sospesa Paris Fc e Lione, le versioni dei presidenti

Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, sanzionato dalla Commissione disciplinare LFP dopo le dichiarazioni a causa degli incidenti tra Lione e Marsiglia, ha svelato il suo punto di vista: “Le responsabilità sono condivise, è una preoccupazione per la società. C’è stata una ribellione. Abbiamo anche visto sul terreno che centinaia di persone non erano tifosi del Lione, bisogna analizzare per riconoscere le responsabilità. Puniremo, ma non possiamo assumerci tutte le responsabilità. Dobbiamo analizzare tutto”. Subito è arrivata la risposta del presidente del Paris Fc, Pierre Ferracci: “Un branco di deficienti ha rovinato tutto come al solito. Questo branco di imbecilli sono gli ultras del Lione”.