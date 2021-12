Calciomercato Inter, cambia tutto in attacco: svolta Sanchez

Continuano le voci sul possibile addio di Alexis Sanchez all’Inter nel prossimo calciomercato invernale

L’Inter non si ferma più. Dopo il poker rifilato al Cagliari settimana scorsa, anche la Salernitana è finita ko dopo un pesantissimo 0-5 per mano della squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono lanciatissimi ed al primo posto in Serie A, in attesa che la prossima sessione di calciomercato possa portare novità tanto in entrata quanto in uscita. Tra i campioni d’Italia, uno dei nomi più chiacchierati è quello di Alexis Sanchez, in scadenza il 30 giugno 2023 con l’Inter.

Il bomber cileno, dopo un inizio di stagione altalenante con la possibilità concreta di lasciare i nerazzurri nella prossima sessione di mercato, sembra adesso sempre più vicino a rimanere all’Inter. Lo stesso Sanchez, dopo la rete contro la Salernitana, ha esultato in modo eloquente. La voglia di continuare a vestire la maglia nerazzurra è tanta per il 32enne di Tocopilla.

Inter, niente addio: Sanchez verso la permanenza

Lo ribadisce ‘Tuttosport’ sostentendo, come già anticipato, le grandi difficoltà affinchè il chiacchierato scambio con il Barcellona per de Jong possa prendere quota. La permanenza a Milano da parte dell’attaccante pare quindi l’ipotesi, al momento, più probabile.

Il giocatore appare rinato alla corte di Simone Inzaghi, con prestazioni sempre più convincenti con 3 reti e 3 assist vincenti in 15 apparizioni stagionali, il più delle volte subentrando a gara in corso.

Niente ritorno a Barcellona, dunque, per Sanchez che dovrebbe rimanere ancora, almeno fino al termine dell’attuale stagione, all’Inter.