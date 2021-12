Trema la Premier League: altri quattro match rinviati per Covid

L’emergenza Covid nel Regno Unito colpisce anche la Premier League inglese, che trema davanti ad altri quattro match rinviati

Non ci si riesce a liberare ancora del Covid. La pandemia iniziata circa due anni fa, continua a essere la più grande preoccupazione a livello mondiale. Anche il mondo del calcio è stato duramente coinvolto e ora in Inghilterra si rischia nuovamente di veder chiudere tutto.

Infatti il Regno Unito continua a essere uno dei paesi più colpiti dalla nuova variante Omicron, e a farne le spese è anche il calcio. Dopo diversi match di Premier League rinviati, come quello di questa sera tra Leicester e Tottenham, altre quattro partite sono state ufficialmente rinviate per i tanti casi Covid.

LEGGI ANCHE >>> Via Benitez, l’Everton sceglie ‘italiano’: il Milan in allarme

Premier League, altri quattro match rinviati: il calcio inglese trema

Il Covid colpisce duramente la Premier League, e altri match vengono rinviati a data da destinarsi. Il campionato inglese infatti, dopo aver rinviato già diverse partite, si vede costretto a rinviare anche altri quattro match.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, conclusa l’offerta di aumento di capitale | L’annuncio

Il primo è Southampton-Brentford, che era in programma per sabato alle 16, poi si aggiungono Watford-Crystal Palace e West Ham-Norwich, sempre allo stesso orario. Mentre l’ultima partita a essere annullata è quella tra Leicester ed Everton, in programma domenica, che sarà la seconda consecutiva rinviata per le ‘Foxes’. Dunque calcio inglese sotto la morsa del Covid, che rischia anche di chiudere in anticipo l’anno.