Calciomercato Napoli, addio Manolas: il comunicato UFFICIALE

Termina l’avventura al Napoli di Kostas Manolas. Il difensore greco passa all’Olympiacos. Arriva il comunicato del club partenopeo

Era ormai scritto, ed ora è ufficiale, Kostas Manolas lascerà il Napoli a gennaio. Il difensore era arrivato dalla Roma nell’estate di due anni fa, nell’affare in cui era compreso anche il passaggio in giallorosso Diawara.

Dopo 206 presenze con la maglia partenopea, il difensore greco ritorna in patria, nella squadra che lo ha portato al salto di qualità, ovvero l’Olympiacos. In questo inizio di stagione, a causa di diversi infortuni, Manolas ha collezionato solamente 7 presenze tra Serie A ed Europa League, con l’ultima apparizione da titolare due mesi fa. Oggi arriva l’ufficialità dell’accordo tra il Napoli e il club greco per il trasferimento del centrale.

Calciomercato Napoli, Manolas all’Olympiacos: il comunicato del club

Annuncio anticipato rispetto all’apertura della sessione invernale di calciomercato quello del Napoli, che conferma l’addio di Kostas Manolas. Il difensore greco già in estate era stato vicino a lasciare il club partenopeo per tornare in patria, e ora diventa ufficiale.

Il comunicato ufficiale del Napoli recita: “La SSC Napoli comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione di Konstantinos Manolas all’Olympiacos. Questo sarà formalizzato e diverrà efficace con l’apertura della finestra di mercato di gennaio 2022″. Dunque un addio già annunciato che diventerà ufficiale a tutti gli effetti tra poche settimane.