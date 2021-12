Tra rinnovo e addio, annuncio dell’agente: ecco il futuro di Insigne

Un destino ancora da decifrare quello di Lorenzo Insigne: torna a parlare l’agente del capitano del Napoli

Per il Napoli di Spalletti l’attenzione è tutta rivolta al big match contro il Milan. Una partita già decisiva per la corsa scudetto, con l’Inter che potrebbe approfittarne per scappare in solitaria. Dal calcio giocato al calciomercato, per gli azzurri è tempo di pensare anche al futuro di Lorenzo Insigne, in scadenza il 30 giugno e lontano dal rinnovo con il club di De Laurentiis. Ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’, l’agente del gioiello partenopeo Vincenzo Pisacane ha messo le cose in chiaro.

Si parla di un quadriennale a 3,5 milioni annui, Pisacane è categorico: “Non parlo di cifre ma si tratta di una proposta non congrua, bisogna chiedersi perchè Insigne ha rifiutato l’offerta”. L’agente prosegue: “Ci sentiamo abbastanza spesso anche se l’ultima telefonata non è stata delle migliori”. Per Insigne si è parlato di estero, con la ricca offerta del Toronto dalla MLS: “Ci può stare, tipo Del Piero. Dopo tanti anni in un campionato, indossare una maglia di un club estero farebbe meno male”.

Insigne, l’agente spaventa il Napoli: “Si decide a inizio gennaio”

L’agente, poi, fissa una scadenza per decidere quella che sarà la prossima squadra dell’attuale capitano azzurro: “Nel rispetto di tutti, non si può aspettare giugno. Mai dato un ultimatum al Napoli ma quando riaprirà il calciomercato a gennaio, saranno giorni decisivi per trovare una soluzione”. Su eventuali contatti con Tottenham, Juventus, Inter, Milan e Lazio, il procuratore chiarisce: “Fino al 2 gennaio non avrò contatti con nessuno, poi cambierà tutto”.

Napoli e Insigne divisi dai soldi? Pisacane chiarisce: “Sono divisi nei tempi, nell’educazione, nei modi, nei gesti. Non voglio alimentare polemiche, con De Laurentiis siamo in pace ma un giorno sarà doveroso raccontare ciò che è accaduto nel tempo”. L’agente rivela poi un retroscena: “In società, una volta, qualcuno mi ha detto: “Ma dove vuoi che vada Insigne?“. Pensavano che nessuno potesse interessarsi a Lorenzo”.



Pisacane ha poi così concluso, non chiudendo alcuna possibilità: “Insigne e il Napoli in questo momento sono abbastanza lontani ma tutto può cambiare. La palla passa a De Laurentiis, non è mai stata in mano nostra”.