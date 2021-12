È terminata ufficialmente la carriera di Sergio Aguero, che ha annunciato il tutto in conferenza stampa. Problemi di salute importanti che ora potrebbero costringere il Barcellona a correre ai ripari

Si chiude oggi la straordinaria storia calcistica di Sergio ‘El Kun’ Aguero, che in conferenza stampa tra lacrime e commozione generale ha annunciato: “Questa conferenza è per comunicarvi che ho deciso di smettere di giocare a calcio. È un momento molto difficile, però sono felice della decisione che ho preso per il bene della mia salute. Ho preso la decisione 10 giorni fa. Ho fatto di tutto per vedere se c’era qualche speranza, ma purtroppo non erano molte”.

Una giornata triste per l’argentino, per il Barcellona ma per l’intero mondo del calcio che in questi anni ha potuto ammirare ed applaudire un campione straordinario fermato purtroppo da problemi di salute. Un addio al calcio che inevitabilmente potrebbe spingere anche la stessa società catalana a correre ai ripari nella prossima sessione di calciomercato. Il Barça vive infatti un momento di transizione dopo i cambiamenti importanti della scorsa estate, ai quali ha fatto seguito anche l’esonero di Koeman con l’arrivo di Xavi.

Calciomercato, irrompe il Barcellona: Juventus, Milan e Inter ko per Muriel

Senza anche la presenza di Aguero l’attacco del nuovo corso del Barcellona necessita però di un calciatore abile e arruolabile già per l’immediato, quanto meno per provare a portare a termine in maniera accettabile una stagione nata sotto una cattiva stella.

Per sostituire il Kun il club catalano potrebbe anche rimettere gli occhi in Serie A dove c’è un attaccante importante che ha vissuto un inizio stagione complesso, e che già a gennaio potrebbe desiderare di cambiare aria. Si tratta di Luis Muriel, divenuto seconda scelta di Gasperini a tutti gli effetti, alle spalle del connazionale Duvan Zapata. Le gerarchie sembrano difficili da sovvertire e il colombiano potrebbe seriamente pensare alla partenza nel prossimo mese. L’occasione giusta potrebbe essere proprio Barcellona: Muriel infatti per caratteristiche tecniche, fisiche e fascia di prezzo si sposerebbe perfettamente con le esigenze dei blaugrana. In Italia piace molto a Juventus, Inter e Milan, che potrebbero però rimanere al palo qualora i catalani lanciassero l’assalto. Muriel ha un contratto in scadenza 2023 e con circa 20 milioni di euro la sua partenza a gennaio è tutt’altro che impossibile. Italiane alla finestra ma il Barcellona è un pericolo.