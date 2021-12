Rottura totale, ne approfitta la Juventus: Kulusevski porta il bomber

Rottura totale tra il club e il bomber: ne può approfittare la Juventus, operazione possibile con l’inserimento di Kulusevski

Dejan Kulusevski è uno dei calciatori più chiacchierati della Juventus. Lo svedese, fuori a Venezia per un problema fisico, resta tra i bianconeri più corteggiati sul mercato.

Un suo addio già nel mese di gennaio non è da escludere, anche perché le pretendenti non mancano. Del resto le caratteristiche dell’ex Atalanta sono quelle che farebbero comodo a tutte o quasi le big in questo particolare momento: giovane, non troppo costoso, di talento e soprattutto ‘cedibile’. Già perché la Juventus davanti all’offerta giusta non alzerebbe certo mura per evitare l’addio. La sua cessione potrebbe essere il modo per fare cassa e finanziare qualche operazione in entrata e l’occasione giusta potrebbe arrivare da uno scambio. In particolare la società bianconera potrebbe approfittare della rottura totale tra un big e un club inglese per perfezionare uno scambio che accontenterebbe tutti.

Calciomercato Juventus, Kulusevski per il bomber

Dejan Kulusevski potrebbe diventare così una importante pedina di scambio per rinforzare l’attacco della Juventus. Lo svedese piace, infatti, molto all’Arsenal e proprio i ‘Gunners’ sono in rotta con Aubameyang. L’attaccante franco-gabonese è stato escluso dai convocati del prossimo match per motivi disciplinari, gli stessi che hanno portato la società londinese a togliergli la fascia di capitano.

L’ex Borussia Dortmund sarebbe il profilo ideale per l’attacco della Juventus. Con Dybala potrebbe formare una coppia ben assortita, garantendo quei gol che finora ad Allegri sono mancati. Trentadue anni, in scadenza nel 2023, Aubameyang garantirebbe esperienza alla squadra bianconera, in attesa magari del colpaccio Vlahovic a fine stagione. Un’ipotesi che potrebbe accontentare entrambe le società: la Juventus che avrebbe una freccia in più nel suo attacco, l’Arsenal che riuscirebbe a mettere le mani su un pallino di Arteta.