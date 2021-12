Nazionale, Mancini sui playoff: “Complicato ma siamo fiduciosi”

Le parole di Mancini in occasione dei Gazzetta Awards. Il ct della nazionale torna sulla vittoria ad Euro 2020 e spera di avere tutti a disposizione per i playoff

Roberto Mancini è stato premiato in occasione dei Gazzetta Awards. Il ct ha ritirato il premio come “Squadra dell’anno” in rappresentanza di tutta la spedizione azzurra che ha trionfato a Wembley. Purtroppo la Nazionale non è ancora sicura della partecipazione ai Mondiali in Qatar della prossima stagione ma il tecnico è apparso fiducioso in vista dei playoff.

Mancini crede che gli azzurri siano in grado di superare la difficoltà dello spareggio con la Macedonia del Nord e successivamente con una tra Portogallo e Turchia: “Ci siamo complicati le cose ma siamo fiduciosi. Bisogna reagire in questi momenti di difficoltà – riporta ‘Gazzetta.it’ – noi italiani siamo bravi in questo.” Come accaduto all’europeo, l’eventuale sfida con i portoghesi non vede l’Italia favorita. Mancini si augura di avere tutti a disposizione e svela alcuni retroscena sulla splendida cavalcata che ha portato il trofeo nella bacheca della Nazionale.

Italia, i retroscena di Mancini su Euro 2020

“All’europeo volevamo andare in fondo e siamo migliorati di partita in partita. Abbiamo meritato la vittoria – continua Mancini – arrivati in finale non c’era niente da dire ai ragazzi perchè eravamo pronti e al top.”

Italia-Austria è stata la partita in cui il ct ha capito che l’Italia avrebbe potuto trionfare: “La partita con l’Austria è stata molto difficile. Ci ho creduto fin dal primo giorno ma da quel match ho capito che potevamo vincere.”