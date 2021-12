Juventus, 100 milioni in estate: senza Champions sarà addio

Una super offerta da 100 milioni di euro durante il prossimo calciomercato estivo: svolta Juventus senza Champions League

Mancano poco più di due settimane alla riapertura del calciomercato invernale e per la Juventus potrebbero arrivare novità importanti. Il club bianconero, conscio di una stagione tutt’altro che esaltante (soprattutto in Serie A) ha intenzione di operare in maniera massiccia per permettere ad Allegri di avere una rosa completa e con diverse soluzioni in ogni reparto. In tal senso, le ultime dichiarazioni che arrivano dall’amministratore delegato del Chelsea Marina Granovskaia, potrebbero riaprire una pista solo accontata sull’asse Torino-Londra.

Ai microfoni di ‘Tuttosport‘, ha parlato del legame tra Chelsea e l’Italia, in occasione della premiazione come miglior dirigente del 2021 dal board del Golden Boy: “Abbiamo Cudicini nello staff e Jorginho in campo, siamo meno italiani rispetto al passato ma il feeling del Chelsea con l’Italia rimane fortissimo e non credo si spezzerà mai“. Parole che possono aprire ad uno scenario, già battuto negli ultimi mesi e che può coinvolgere pesantemente la Juventus di Massimiliano Allegri.

Il Chelsea fa sul serio: 100 milioni alla Juventus

Si tratta di Federico Chiesa che potrebbe rappresentare una ricchissima plusvalenza per la ‘Vecchia Signora’ nel 2022. Il Chelsea potrebbe tornare a pensare all’esterno, già accostato nel 2021 ai ‘Blues’, e per il quale sborserebbe ben 100 milioni di euro.

Una cifra che accontenterebbe le richieste della Juventus per lasciar partire il gioiello che, in stagione, ha collezionato 16 presenze con 3 reti e 3 assist.

Situazione dunque in divenire, dunque, con la società di Roman Abramovich pronta a tornare alla carica per l’ex Fiorentina.