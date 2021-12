Robin Gosens, esterno sinistro dell’Atalanta di Gasperini, è un obiettivo di calciomercato dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultime notizie sui nerazzurri

L’Inter di Simone Inzaghi è in un momento di grande brillantezza della sua stagione. I nerazzurri, dopo un inizio un po’ a singhiozzo, stanno volando nel campionato italiano di Serie A e si trovano attualmente addirittura al primo posto, un traguardo insperato rispetto all’inizio del mese di novembre quando la Beneamata, alla vigilia del derby contro il Milan di Stefano Pioli che aveva addirittura sette punti di vantaggio.

L’uomo della rinascita è senza dubbio Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco è l’uomo del mese di novembre per l’Inter di Simone Inzaghi, decisivo contro il Napoli di Luciano Spalletti, ma anche contro il Milan, la sua ex squadra, ed il Venezia di Paolo Zanetti, in una delle trasferte più complicate fra le ultime uscite.

Intanto si avvicina la sessione invernale di calciomercato. L’Inter di Inzaghi è al lavoro per rinforzare la rosa in vista degli ottavi di Champions League e il rush finale del campionato italiano di Serie A. Inoltre c’è da programmare la finestra estiva con i nerazzurri che continuano ad avere nel mirino Robin Gosens, esterno sinistro dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini al momento ai box per un infortunio alla coscia.

Calciomercato Inter, obiettivo Gosens: ecco la pedina giusta

Robin Gosens ha un contratto in scadenza nel 2023 con l’Atalanta ed una valutazione in sede di calciomercato di circa 35 milioni di euro. Il giocatore della nazionale tedesca ha collezionato appena 6 presenze in questo campionato di Serie A per colpa di un problema alla coscia che lo sta tenendo ancora ai box. Per arrivare al classe 1994, la squadra orobica potrebbe chiedere il cartellino di Federico Dimarco all’Inter, esterno sinistro duttile e in grado anche di giocare come difensore centrale nella linea a 3, modulo adottato anche da Gasperini.