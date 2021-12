Si sono infranti alla fase a gironi di Champions i sogni di gloria del Milan che ha perso contro il Liverpool lasciando quindi via libera all’Atletico Madrid. Pioggia di critiche per Kessie e ipotesi addio

Game over alla fase a gironi di Champions League per il Milan che non è riuscito a superare il turno in virtù della sconfitta casalinga contro il Liverpool in contemporanea al successo netto dell’Atletico Madrid contro il Porto. Si chiude quindi mestamente la campagna europea del ‘Diavolo’ fuori anche dall’Europa League alla luce del quarto posto nel raggruppamento. Uno score ben diverso da quello manifestato fin qui in campionato, che vede la truppa di Pioli in lotta per lo scudetto.

Non sono mancate le critiche generali alla squadra rossonera ed in particolare ad alcuni elementi. Nello specifico nell’occhio del ciclone tra i singoli ci è finito soprattutto Franck Kessie, reo di aver offerto prestazioni negative per quasi tutta la campagna Champions del Milan.

Calciomercato Milan, Kessie delude ancora: addio anticipato con lo scambio

I tifosi sui social sembrano inoltre aver anche perso la pazienza relativamente al rinnovo, che in questo momento appare sempre più complesso vista la differenza tra domanda ed offerta. Le stesse prove europee dell’ivoriano sembrano delegittimare le richieste economiche, e vista la mancanza del triplo impegno potrebbe non essere da escludere un addio anticipato a gennaio per monetizzare nel caso in cui arrivasse la giusta proposta.

Difficile che arrivi qualcuno con una offerta cash per un calciatore in scadenza, ma uno scambio con un ‘esubero’ di un’altra squadra si. Nello specifico Jesse Lingard che anche con Rangnick non dovrebbe avere un ruolo importante al Manchester United, club col quale continua ad essere appena una comparsa. Il trequartista inglese, esattamente come Kessie, è in scadenza 2022, e dopo aver registrato la recente emergenza in quella zona di campo, appare evidente come anche un nuovo trequartista capace di giocare tutti i ruoli dietro a Ibra potrebbe essere utile alla causa. Nel caso sarebbe uno scambio alla pari.