Champions League, Allegri fa chiarezza sulla sostituzione di Paulo Dybala

Il tecnico bianconero ha parlato della vittoria ottenuta contro il Malmoe spiegando anche il perchè di alcune scelte a partita in corso

La soddisfazione c’è. Ma c’è anche quel pizzico di preoccupazione in vista della prossima gara di campionato contro il Venezia. Ecco le parole del tecnico nella conferenza stampa dell’Allianz Stadium.

“Sono contento dei ragazzi che hanno giocato stasera. De Winter ha giocato una bella partita, bravi anche quelli che hanno giocato poco”, ha esordito Allegri. Siamo contenti del passaggio del turno. Questi non sono segnali. Siamo arrivati primi e adesso vediamo chi uscirà dal sorteggio. La mia unica preoccupazione però ora è la partita di Venezia e visto il nostro rendimento è la partita più a rischio e a livello mentale dobbiamo prepararla al meglio” ma sono preoccupato per Venezia perché il secondo tempo non mi è piaciuto. Dobbiamo avere un approccio giusto perché per noi è una partita molto importante quella di Venezia“.

Allegri sulla sostituzione di Paulo Dybala

“Non si sentiva tanto bene e ho preferito toglierlo. Ma non è assolutamente nulla di grave”, ha assicurato l’allenatore, il quale è poi tornato sulla prestazione di qualche singolo: “Volevamo dare pressione in avanti con Bentancur mezzala sinistra in posizione offensiva: non possiamo avere una percentuale realizzative così bassa. Arthur ha fatto una buona partita e sono molto contento. Sono contento di lui come De Winter e Rugani.

A.C.