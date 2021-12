UFFICIALE Atalanta-Villarreal rimandata di venti minuti causa neve

La fitta nevicata abbattutasi su Bergamo mette a serio rischio il match: intanto l’UEFA ha disposto un primo rinvio di 20′

Atalanta-Villarreal sotto la neve. A Bergamo la neve caduta nelle ultime ore potrebbe causare il rinvio del match decisivo per le sorti della Dea in Champions League. Dopo continui sopralluoghi – l’ultimo, decisivo, è stato quello delle 20:30 – si è optato per un rinvio di 20′ per consentire di spalare la coltre bianca accumulatasi.

Qualora, poco prima del fischio d’inizio o partita in corso, l’arbitro Taylor dovesse riscontrare condizioni di impraticabilità del terreno di gioco, il match potrebbe essere disputato domani alle 15. Questo riferiscono fonti vicine alla UEFA.