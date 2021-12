Il Real Madrid propone gli ‘esuberi’: doppio scambio con Inter e Milan

Sfida da brividi quella giocata questa sera tra Inter e Real Madrid. I ‘Blancos’ però potrebbero a gennaio incrociare il proprio destino sia con i nerazzurri che col Milan

Si è chiusa questa sera la fase a gironi di Champions di Inter e Milan che hanno incrociato rispettivamente Real Madrid in Spagna e Liverpool a San Siro. Occhi puntati ora anche su quello che potrebbe essere il futuro, con i ‘Blancos’ di Carlo Ancelotti, peraltro primi in Liga con ampio margine, che a gennaio potrebbero provare ad intrecciare il proprio destino sia con i nerazzurri che con i rossoneri.

Nel mirino due centrocampisti che in questo momento, seppur con esiti e condizioni differenti, sono al centro delle voci di mercato in virtù di un contratto in scadenza a giugno 2022. Si tratta di Marcelo Brozovic e Franck Kessie, che senza un prolungamento sarebbero al capolinea delle rispettive e fruttuose avventure alla corte di Inter e Milan.

LEGGI ANCHE >>> Inter, ESCLUSIVO Altobelli: “Inzaghi una conferma. Vlahovic? Pronto al grande salto”

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Inter e Milan, incrocio col Real Madrid: Brozovic e Kessie coinvolti

Entrambe le società lavora da tempo su un lieto fine, con l’Inter certamente in vantaggio nella corsa al rinnovo di Brozovic, verso il quale c’è una volontà reciproca, con una distanza economica che sembra assottigliarsi sempre di più nonostante le voci di mercato. Molto più complesso quello di Kessie con il Milan, con una distanza domanda-offerta importante e ostica da colmare, che fa scattare inevitabili campanelli d’allarme.

LEGGI ANCHE >>> L’Inter prepara l’addio, Conte gongola: colpaccio gratis

In questo contesto in totale divenire potrebbe provare ad inserirsi proprio il Real Madrid, che stima sia Brozovic come eventuale backup futuro di Modric, che Kessie che in Spagna sarebbe l’erede perfetto di Casemiro. Il club iberico, in caso di mancato rinnovo entro gennaio, potrebbe provare a convincere le due società italiane mettendo sul piatto un doppio scambio con due ‘esuberi’. All’Inter potrebbe essere offerto Luka Jovic 23enne serbo valutato sui 20 milioni che ha giocato pochissimo fin qui e che fungerebbe da vice Dzeko. Per il Milan invece sul piatto potrebbe finirci il solito Isco, sempre ai margini e col valore di mercato in picchiata verso il basso. Brozovic però va per il prolungamento e i nerazzurri vogliono tenerselo strettissimo, mentre i rossoneri potrebbero anche pensarci viste le difficoltà su Kessie, anche se pare difficile a stagione in corso.