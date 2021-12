Champions League, UFFICIALE il rinvio di Atalanta-Villarreal a giovedì 9

Nonostante il lavoro senza sosta degli inservienti del Gewiss Stadium, l’arbitro Taylor e la UEFA hanno optato ufficialmente per il rinvio della gara a domani

Nulla da fare. Si è fatto il possibile per poter far disputare il match di Champions League tra Atalanta e Villarreal nella serata odierna, ma la neve non ha dato tregua all’impianto orobico.

E così. dopo diversi sopralluoghi e dopo un primo rinvio di 20′ in via cautelativa, è arrivata la dcecisione dell’UEFA: il match è stato spostato a domani 9 dicembre con calcio d’inizio alle 16:30. Le due squadre avranno il vantaggio di conoscere in anticipo il risultato di Manchester United-Young Boys, l’altro match del Gruppo F in corso di svolgimento.

A.C.