Assist a sorpresa di Ronaldo: no secco e colpaccio

Cristiano Ronaldo mette i bastoni tra le ruote alla stella: no secco dell’asso portoghese ed assist inatteso

Manca meno di un mese alla riapertura del calciomercato invernale. I club di tutta Europa si stanno già muovendo, tra entrate ed uscite, per accontentare le richieste dei tecnici. In tal senso ma per l’estate 2022, lo zampino di Cristiano Ronaldo potrebbe finire per dirottare il top player lontano da Manchester, sponda United. Secondo quanto riportato da ‘Don Diario’, il Manchester United ha intenzione di puntare su una nuova stella per l’attacco, in vista del 2022/23.

In tal senso, i ‘Red Devils’ avrebbero posto Erling Haaland in cima alla lista dei desideri per l’anno prossimo. Lo United metterebbe sul piatto ben 118 milioni di euro, ben oltre i 75 milioni della clausola presente nel contratto del norvegese e che andrà in vigore dal 2022. Il portale spagnolo sottolinea come Cristiano Ronaldo si sia opposto all’eventuale approdo di Haaland in quel di Manchester.

Ronaldo boccia Haaland: niente Manchester United

Sia per carattere che tecnicamente, i due attaccanti sarebbero incompatibili ed il peso di CR7 nello spogliatoio dello United può indirizzare lontano dall’Old Trafford Haaland.

Dei diversi club alla finestra, anche la Juventus in passato ha sognato il gioiello norvegese, sarebbe il Real Madrid di Carlo Ancelotti la società in pole position pronta a cogliere l’assist di Ronaldo per l’anno che verrà.

Situazione dunque in divenire con il Real Madrid che proverà a strappare Haaland al Borussia Dortmund: niente Manchester United per il gioiello assistito da Mino Raiola.