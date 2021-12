Thiago Silva, difensore centrale del Chelsea di Tuchel, potrebbe tornare nel mirino del calciomercato Milan per il futuro: le ultime sulla squadra rossonera

Il Milan di Stefano Pioli è ripartito. I rossoneri, dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo, hanno strappato tre punti di rabbia e qualità contro il Genoa di Shevchenko.

Decisivo ancora una volta Zlatan Ibrahimovic, centravanti svedese che ha messo a segno il suo secondo gol in questo campionato su punizione, mentre continua il momento d’oro di Junior Messias, trequartista arrivato dal Crotone nelle ultime battute della sessione di calciomercato estiva. In tutto questo c’è però una nota stonata ed è legata alle condizioni fisiche di Simon Kjaer, difensore centrale e leader della squadra meneghina.

Il giocatore danese ha accusato un brutto problema al ginocchio che l’ha costretto a lasciare subito la sfida di Marassi destando molta preoccupazione nei confronti di Stefano Pioli, allenatore del Milan che, nella prossima estate, dovrà rinforzare la rosa con l’arrivo di un altro difensore, magari anch’esso d’esperienza. Attenzione al possibile ritorno a sorpresa in Italia di Thiago Silva.

LEGGI ANCHE >>>Il grande ex può tornare all’Inter, Marotta ci prova con lo scambio

LEGGI ANCHE >>>Azpilicueta apre la strada all’Inter: colpo dal Barcellona per Marotta

Calciomercato Milan, Thiago Silva verso il ritorno? Tutti i dettagli

Thiago Silva è in scadenza di contratto al termine di questa stagione e potrebbe tornare a vestire la maglia del Milan, ma ci sono delle valutazioni da fare. Il giocatore brasiliano non è di primo pelo, è un classe 1984 ed ha un ingaggio di circa 6 milioni di euro a stagione. Cifre e anagrafica che non sembrano rientrare nei piani del Milan, ma non va sottovalutata l’ipotesi che scalderebbe di sicuro la tifoseria un po’ sulla falsa riga del ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Ci sono quindi dei pro e dei contro nella possibilità di ritorno di Thiago Silva al Milan con i dubbi che verranno ufficialmente sciolti nei prossimi mesi.