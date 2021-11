Milan, clamoroso ritorno: assalto improvviso per il big

Il Milan vive un gran momento ma nei prossimi mesi potrebbe perdere un calciatore importante: assalto improvviso

È stato un avvio di stagione importante per il Milan, che ha rimediato qualche passo falso di troppo in quest’ultimo periodo e deve provare a rialzarsi al più presto. Sono due le sconfitte consecutive arrivate in campionato che hanno portato i rossoneri al secondo posto a tre punti di distacco dal Napoli.

Calciomercato Milan, assalto improvviso del Real Madrid per Theo Hernandez

Nonostante tutto, però, il Milan è ancora in lotta per tutto anche grazie all’importante rosa che ha a disposizione. Theo Hernandez è ormai un protagonista assoluto ma per il futuro potrebbero esserci novità a sorpresa, visto che il calciatore di nazionalità francese sta incantando tutti e ha attirato le attenzioni delle big.

Secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’, sulle sue tracce ci sarebbe a sorpresa il Real Madrid che vorrebbe provare a riacquistarlo. Theo Hernandez è stato ceduto dai ‘Blancos’ per 21 milioni di euro e si è pentito di questa mossa, tanto che Florentino Perez sarebbe pronto a un nuovo assalto.

Hernandez ha convinto tutti sia con la maglia del Milan che con quella della Nazionale e per questo ora potrebbe esserci questo assalto improvviso.