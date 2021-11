Calciomercato, Guardiola inguaia la Juventus: City all’assalto

Il Manchester City può accelerare per il super colpo in vista del calciomercato estivo: Juventus nei guai

Oggi alle 18, una delle partite più complicate dell’ultimo periodo per la Juventus di Massimiliano Allegri. All’Allianz Stadium arriva l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, a caccia di punti preziosi per tentare di agganciare l’Inter campione d’Italia al terzo posto in Serie A. Dal calcio giocato al calciomercato, il club bianconero rischia di vedere complicarsi i piani per la prossima sessione estiva. Sul cammino della ‘Vecchia Signora’ rispunta il Manchester City di Pep Guardiola, a caccia di un colpo di spessore per l’attacco dei ‘Citizens’.

Il tecnico spagnolo avrebbe dato il via libera per la cessione di Ferran Torres al Barcellona e questo lascerebbe un posto vacante nello scacchiere tattico del Manchester City per la stagione 2022/23. In tal senso, dopo la partenza del talento di scuola Valencia agli ordini di Xavi, gli occhi di Guardiola si poserebbero su una delle stelle, ormai da tempo nel mirino, di Massimiliano Allegri.

City, post Ferran Torres dalla Juventus

Per rimpiazzare Ferran Torres il nome caldo può tornare ad essere quello di Federico Chiesa.

Il figlio d’arte non sta vivendo la sua migliore annata e di fronte ad una ricca offerta, tra luglio ed agosto, potrebbe dire addio alla Juventus.

Servirà quindi una maxi proposta da almeno 100 milioni per convincere la Juventus, a fine stagione, per cedere Chiesa.