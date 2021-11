La Juventus ‘ringrazia’ Zidane: super colpo per Allegri

Il top club si allontana dal grande obiettivo della Juventus: ‘assist’ di Zidane, super colpo bianconero

Un clamoroso tonfo in Champions League con il Chelsea che rischia di lasciare strascichi importanti per la Juventus. La squadra di Allegri sarà impegnata sabato pomeriggio all’Allianz Stadium contro l’Atalanta ma le attenzioni dei vertici bianconeri sono già rivolte alle prossime operazioni di calciomercato. Tra gennaio e giugno, sono diversi i profili seguiti dai dirigenti della ‘Vecchia Signora’ ma uno in particolare potrebbe avvicinarsi grazie alle decisioni del grande ex Zinedine Zidane.

LEGGI ANCHE >>>Flop a sorpresa, Simeone tenta la Juventus con lo scambio

Secondo quanto riportato da ‘DiarioGol’, il Manchester United e Bruno Fernandes , per stessa ammissione dell’agente del fantasista Jorge Mendes, potrebbero ben presto salutarsi. Il talentuoso trequartista è finito in panchina dopo l’esonero di Solskjaer, con cui era titolare inamovibile. Adesso, con Zidane ad un passo dai ‘Red Devils’, la situazione potrebbe addirittura peggiorare: il tecnico francese non stravede per l’ex Sampdoria (disse no all’acquisto già nel 2019, a Madrid) e spingerebbe per l’addio, per circa 80 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Colpo in attacco, assalto del Barcellona: Juventus e Milan superate

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Zidane aiuta la Juventus: via libera per il colpaccio

Una cessione che vede fortemente interessato il Real Madrid, con Florentino Perez pronto ad andare all’assalto e regalare Bruno Fernandes ad Ancelotti. Una mossa già ben definita, dunque, che può in qualche modo favorire la Juventus in piena corsa per il grande ritorno di Paul Pogba a Torino.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Nonostante Zidane straveda per il francese, la scadenza contrattuale con i ‘Red Devils’ il prossimo 30 giugno, avvicina Pogba nuovamente alla maglia della Juventus. A favorire l’operazione anche l’uscita di scena del Real che, infatti, punterebbe forte, come anticipato, su Bruno Fernandes.

Situazione dunque in divenire, con Allegri speranzoso di poter accogliere Pogba, a zero, la prossima estate.