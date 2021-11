Barcellona e Juventus un paio d’anni fa hanno dato alla luce lo scambio Arthur-Pjanic e non sono da escludere nuovi contatti per la prossima estate. Controproposta provocatoria

Non decolla la stagione della Juventus che sta provando una timida rimonta in campionato, mentre in Champions ha raggiunto l’obiettivo del passaggio del turno, incappando però contro il Chelsea nell’ennesimo passo falso importante di questa prima parte di annata. Un ko pesantissimo quello rimediato a Londra contro i campioni d’Europa in carica, che ha destabilizzato nuovamente l’ambiente bianconero.

Prestazione negativa anche per chi come Chiesa aveva quasi sempre mostrato segnali incoraggianti a prescindere dalle prove offerte dalla squadra. L’esterno classe 1997 resta comunque il talento probabilmente più fulgido dell’attuale rosa a disposizione di Allegri, e lo testimonia sia la quotazione di mercato molto elevato, che le tante pretendenti pronte a bussare alla porta bianconera.

Calciomercato Juventus, Barcellona pazzo di Chiesa: controproposta con un bug blaugrana

In estate Chiesa era finito nel mirino di alcune big di Premier, ma era stato accostato anche al Bayern Monaco e alle grandi di Spagna. Tra queste potrebbe essere il solito Barcellona a farci un pensierino per la prossima estate. Vista la penuria in rosa, l’obiettivo del club blaugrana è quello do regalare al nuovo ciclo firmato Xavi un calciatore che abbia nelle corde anche l’uno contro uno, contribuendo a creare una superiorità numerica spesso preziosa in fase offensiva.

A parte il perennemente infortunato Ansu Fati e un Dembele in scadenza di contratto, ed anche lui troppo spesso ai box, nessuno punta e un calciatore come Chiesa sarebbe l’uomo giusto per iniziare un nuovo ciclo. Il Barcellona non ha però grandi disponibilità economiche e potrebbe mettere sul piatto uno scambio con Depay, che alla Juventus piaceva in passato. I bianconeri naturalmente non ci starebbero, e provocatoriamente darebbero via il loro fenomeno solamente per de Jong, tra i pochi centrocampisti davvero in grado per talento cristallino di fare la differenza nella mediana bianconera, innalzandone totalmente il livello. Il Barça dal canto suo, così come la Juventus, ha tutta l’intenzione di non privarsi di uno dei propri migliori calciatori.