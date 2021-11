Calciomercato Juve, scambio alla pari in vista | Il bianconero tentenna

In casa Juve piace un giovane difensore in forza al Lille: la dirigenza bianconera vorrebbe intavolare uno scambio alla pari che non convince il suo giocatore

La batosta rimediata in casa del Chelsea ha fatto scattare l’allarme nel quartier generale bianconero: la difesa va sistemata. I continui – ed ineviatbili, considerando l’età – stop di Giorgio Chiellini e la mancanza di alternative affidabili a questi livelli hanno fatto considerare alla dirigenza torinese l’idea di tornare sul mercato anche per la difesa.

LEGGI ANCHE >>>Colpo in attacco, assalto del Barcellona: Juventus e Milan superate

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Le volontà dello staff tecnico si scontrano col solito problema dell’elevata valutazione dei profili individuati per rinforzare la rosa. Le difficoltà possono essere aggirate solamente inserendo dei giocatori – possibilmente esuberi tecnici – come pedine di scambio per intavolare le trattative di mercato. Uno di questi risponde al nome di Dejan Kulusevski, appetito da doversi club di Premier League.

Calciomercato Juve, si pensa ad uno scambio alla pari

L’idea della Juve però non sarebbe ora quella di cedere lo svedese in Inghilterra, bensì quella di inserirlo in uno scambio alla pari con Sven Botman, il difensore del Lille già seguito con insistenza dall’Atalanta nella scorsa sessione di mercato. La valutazione dei due giocatori è simile, ma c’è un ostacolo non di poco conto da superare.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus ‘ringrazia’ Zidane: super colpo per Allegri

La destinazione francese non sembra infatti essere gradita all’ex esterno del Parma. Il quale potrebbe prendere in considerazione l’idea di andar via solo per un prestigioso club d’Oltremanica. La Juve prende tempo fino a giugno per elaborare strategie alternative per arrivare al centrale mancino, nella speranza che Kulusevski si convinca ad accettare il Lille come squadra per il suo futuro. C’e da sottolineare che la concorrenza per Botman è folta. I bianconeri non vogliono prender parte a pericolose aste.