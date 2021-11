Calciomercato Roma, il punto su Zaniolo | Triplo scenario, Mourinho decide

Continua a essere in dubbio il futuro di Nicolò Zaniolo alla Roma: tre scenari per l’esterno, ma Mourinho ha deciso

La Roma ha in rosa una dei talenti italiani più promettenti, ovvero Nicolò Zaniolo. Dopo un periodo di grande sfortuna, dove per due volte ha subito la rottura del legamento crociato, l’esterno giallorosso vuole diventare protagonista.

Con Mourinho però le cose sembrerebbero non andare per il meglio, come sottolineato dalla panchina contro il Genoa, con il giovane Felix Afena-Gyan preferito a lui. Così per il suo futuro sembrerebbero essere tre le strade, ma nel frattempo Mourinho manda un segnale.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Futuro Zaniolo: Juventus, Tottenham e United sulle sue tracce. Mourinho lo lancia titolare

Continuano a susseguirsi le voci di mercato attorno al profilo di Nicolò Zaniolo. L’esterno giallorosso in questa stagione ha collezionato 15 presenze, con un solo gol segnato ai preliminari di Conference League. Con Mourinho sembrerebbe faticare un po’, così sulle sue tracce spunta l’interesse di tre club.

Leggi anche >>> Stagione finita, follia Chelsea in Serie A: la risposta immediata

Il primo è la Juventus, che lo osserva da tempo, poi in Premier League anche Tottenham e Manchester United avrebbero il mirino puntato su di lui. Per i club al momento la valutazione dell’esterno sarebbe di circa 30 milioni, mentre Mourinho lancia un segnale di fiducia. Infatti nella gara di questa sera contro lo Zorya il numero 22 partirà titolare in attacco, con la speranza che possa tornare a essere decisivo.