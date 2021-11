Calciomercato, colpo dalla Juventus subito: tentativo a sorpresa di Sarri

La Juventus non vive un buon momento e potrebbe effettuare cambi a gennaio: c’è un assalto dal club di Serie A

La Juventus non ha vissuto un avvio importante e ha collezionato troppi passi falsi che potrebbero mettere in salita l’intera stagione. I bianconeri sono dietro undici punti in campionato ed appare difficile raggiungere lo scudetto, in più martedì è arrivato un pesante ko per 4-0 contro il Chelsea che potrebbe allontanare il primo posto nel girone di Champions League.

Calciomercato Juventus, la Lazio si fionda su Rugani per gennaio

La Juventus pensa anche alla propria rosa e in particolare alle possibili mosse da effettuare nei prossimi mesi. Potrebbe esserci intanto un assalto dall’esterno per quanto riguarda un difensore centrale che sta trovando poco spazio, ovvero Daniele Rugani. Secondo ‘Il Tempo’ sulle sue tracce potrebbe esserci la Lazio.

I biancocelesti cercano rinforzi nel reparto arretrato già nel mercato di gennaio e nel mirino sembrerebbe esserci proprio Daniele Rugani, che è il preferito di Maurizio Sarri visto che lo ha già allenato in passato. Per lui soltanto tre presenze quest’anno tra Serie A e Champions League, per cui può essere sicuramente un elemento cedibile.

Prima bisogna capire però se numericamente la Juventus può permettersi di vendere il proprio difensore alla Lazio.