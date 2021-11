Attacco al tecnico, niente sconti: “Trasmette agitazione”

Arriva un attacco a sorpresa per il tecnico della big di Serie A: il giornalista non fa sconti, ecco le sue parole

Da Juventus-Atalanta a Milan-Sassuolo, passando per l’insidiosa trasferta dell’Inter a Venezia fino ad arrivare al big match tra Napoli e Lazio allo Stadio Diego Armando Maradona. Un turno di campionato che presenta diversi spunti interessanti in una Serie A che sta vedendo grande protagonista, al netto del passo falso nella scorsa giornata contro i campioni d’Italia, del Napoli di Luciano Spalletti.

Ed è proprio in seguito all’ultimo turno di campionato che il tecnico degli azzurri è finito al centro delle critiche. A parlarne è il giornalista Sandro Sabatini che, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio‘, ha detto la sua sulla squadra campana ed in particolar modo proprio su Luciano Spalletti.

Napoli, rabbia Spalletti: arriva la critica

Sabatini non ha dubbi: “Spalletti trasmette agitazione alla squadra, il Napoli dovrebbe godersi questo momento strepitoso”. Riflessione che si sposta poi sul lungo stop di Osimhen, trascinatore degli azzurri con 9 reti e 2 assist in 14 presenze stagionali: “Bisogna capire che senza Osimhen sarà un’altra cosa”.

Chiusura ancora sull’allenatore toscano ed un gesto che, a Sabatini, non è piaciuto affatto contro lo Spartak Mosca: “Il fatto di non aver stretto la mano al tecnico avversario, denota come sta vivendo questo momento”.

Non c’è pace per Spalletti che, dopo i ko con Inter prima e Spartak Mosca poi, dovrà provare a rialzare il suo Napoli già contro il grande ex Maurizio Sarri.