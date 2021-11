Tegola Napoli, l’annuncio del chirurgo: “Osimhen salta la Coppa d’Africa”

Il Napoli subisce un duro colpo con la perdita di Victor Osimhen: il chirurgo annuncia che il bomber salterà la Coppa d’Africa

Quella di domenica per il Napoli è stata una giornata molto sfortunata. Gli azzurri infatti hanno incassato la prima sconfitta in campionato contro l’Inter, ma non solo, oltre al danno anche la beffa. Infatti poco prima dell’ora di gioco Victor Osimhen dopo un duro scontro con Skriniar ha dovuto lasciare il campo.

Il bomber del Napoli ha rimediato una frattura allo zigomo che lo ha portato ad operarsi questa mattina. Arriva così l’annuncio del chirurgo sul difficile percorso di recupero e sulla Coppa d’Africa.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Napoli, il chirurgo di Osimhen spiega: “Ha avuto una ventina di fratture”

Terribili notizie per il Napoli, che perde il proprio bomber per circa tre mesi dopo l’operazione allo zigomo di oggi. Il professor Gianpaolo Tartaro, chirurgo che ha operato Osimhen ai microfoni di Calciomercato.it ha spiegato: “La più grande complicanza è stata lo schiacciamento dell’orbita. Non c’è stata solo una dislocazione, ma ha avuto un esotrauma. L’osso malare si è pluri-frammentato, avrà riportato una ventina di fratture, è finito come sotto una pressa”.

Leggi anche >>> Colpo da urlo in Premier: Conte lo vuole in coppia con Kane

Poi sui tempi di recupero svela: “I novanta giorni di prognosi sono concretissimi. La maschera purtroppo scarica su dei punti particolari e si appoggia dove c’è la frattura. Dobbiamo studiare una maschera adatta alla conformazione di Victor, non è una questione così banale, anzi. C’è un nervo lì, tutto molto complicato. Di sicuro salterà la Coppa d’Africa”.