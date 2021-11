Flop a sorpresa, Simeone tenta la Juventus con lo scambio

Il flop a sorpresa può diventare la carta per tentare la Juventus: Simeone è pronta a giocarsela per lo scambio

La disfatta europea contro il Chelsea ha dimostrato una volta in più le carenze a livello qualitativo della rosa della Juventus. La squadra di Allegri non è più una corazzata capace di imporsi anche in Europa, ma pecca in personalità in alcuni dei suoi uomini più importanti.

Tra i limiti bianconeri c’è sicuramente un centrocampo dove, forse eccezion fatta per Locatelli, nessuno sta convincendo al 100%. Ecco perché proprio nel reparto di metà campo potrebbe essere necessario intervenire con innesti mirati e cessioni eccellenti. Su questo versante importanti sviluppi potrebbero arrivare da Londra, via Madrid. Proprio nel Chelsea, infatti, gioca un calciatore che sta rendendo al di sotto delle aspettative e potrebbe rivelarsi un’opportunità per la Juventus. Il nome è quello di Saul che, approdato ai Blues in estate, con Tuchel sta trovando pochissimo spazio. Ecco perché potrebbe far ritorno all’Atletico Madrid senza essere riscattato e a quel punto entrare in un affare proprio tra Simeone e i bianconeri.

Calciomercato Juventus, Simeone propone Saul: lo scambio possibile

Di ritorno dal Chelsea, Saul potrebbe diventare una pedina importante nel mercato dell’Atletico Madrid. Lo spagnolo con i Colchoneros ha dimostrato tutte le sue qualità e potrebbe essere rilanciato in una nuova squadra. Simeone potrebbe utilizzarlo come carta per arrivare a Bentancur, suo vecchio obiettivo di mercato.

Un’operazione che permetterebbe alla Juventus di cedere un calciatore che non sta convincendo in pieno e di mettere le mani su un altro centrocampista che negli anni ha dimostrato il suo valore ed è ora alla ricerca di riscatto. Un’idea da vagliare nei prossimi mesi e che potrebbe accontentare tutti.

D.B.