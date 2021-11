Terremoto Juventus: lo ‘sfottò’ su plusvalenze e Champions League

È chiaro ormai da diverse settimane come la situazione in casa Juventus sia tutt’altro che rose e fiori. Il campo sta parlando in modo cristallino ed il ritardo da Milan e Napoli, di ben 11 punti, rende decisamente amara la classifica della squadra di Allegri in Serie A. In attesa che il calciomercato possa dare una mano alla Juventus, il club torinese deve fare i conti con una nuovo terremoto che fuori dal rettangolo verde può portare non poche grane ai vertici bianconeri.

In tal senso, l’inchiesta aperta dalla procura della Repubblica di Torino per presunte plusvalenze fittizie, può lasciare strascichi importanti per la società di Andrea Agnelli. Maurizio Crosetti, giornalista di ‘Repubblica’, ha detto la sua a riguardo non trascurando una freccia alla società torinese.

