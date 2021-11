Rinnovo Dybala, il consiglio ad Agnelli: “Non gli darei tutti quei soldi”

Paulo Dybala continua ad essere criticato per non dare quella spinta in più alla Juventus: il consiglio al presidente Agnelli

L’annuncio sul prolungamento del contratto di Paulo Dybala tarda ad arrivare. Il talentuoso giocatore argentino è sempre più vicino al rinnovo, ma in campo non è ancora quel leader tanto atteso.

Mancherebbe soltanto l’annuncio ufficiale, poi Paulo Dybala sarà ancora per diverse stagioni la stella della compagine bianconera. Il sudamericano, però, è reduce da un lungo stop a causa di un infortunio, ma ora vuole tornare a brillare come un tempo. L’arrivo di Cristiano Ronaldo gli ha tarpato le ali e così ora vuole bruciare le tappe recuperando il tempo perso.

Rinnovo Dybala, Massimo Mauro non ci sta

L'ex calciatore di Juventus e Napoli, Massimo Mauro, ha svelato il suo punto di vista sull'argentino: "Dybala deve cambiare marcia: fossi in Agnelli, non so se gli darei tutti quei soldi per rinnovare. Vorrei vedere un Chiesa alla Nedved perché questa Juve è troppo prevedibile e noiosa".

Dybala dovrà scendere in campo dal primo minuto nel big match contro l’Atalanta per aiutare la squadra a dimenticare in fretta la brutta sconfitta in Champions League contro il Chelsea.

Dopo la vittoria all’Olimpico contro la Lazio, Allegri cercherà di risalire velocemente in classifica senza perdere punti decisivi in questa parte di campionato.