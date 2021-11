Decisione a sorpresa, ecco il via libera: Allegri esulta

La Juventus può provare a piazzare il super colpo per l’anno prossimo: arriva il via libera per il top player

Oltre al campo, in casa Juventus sono diversi i temi che tengono banco e disegnano una situazione assolutamente delicata per la ‘Vecchia Signora’. Dalle presunte plusvalenze fittizie fino a quello che sarà della squadra di Massimiliano Allegri, nelle prossime sessioni di calciomercato. Tra gennaio e giugno sono numerosi i nomi circolati per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore toscano. In particolar modo in ottica estiva, dalla Spagna, arriva un clamoroso assist inatteso.

Carlo Ancelotti ed il Real Madrid, secondo quanto riportato da ‘Marca‘, avrebbero ormai già definitivo le strategie future per i prossimi colpi in entrata. In particolar modo per i ‘Blancos’, a centrocampo, la priorità è quella di prolungare l’accordo di Modric e puntare ancora su Kroos, Casemiro e Valverde. Ecco dunque che il nome di Paul Pogba sarebbe ormai lontanissimo dai piani di Florentino Perez che, pur stimando il gioiello francese, avrebbe pianificato un futuro differente per il Real Madrid.

La Juventus ‘ringrazia’ Ancelotti: ecco il colpo

Ecco quindi che una delle più importanti pretendenti alla firma a zero, il prossimo 1 luglio, si chiama fuori dalla corsa a Paul Pogba.

Il sogno del grande ritorno, a sei anni dall’addio per oltre 100 milioni, potrebbe dunque diventare realtà nell’estate 2022.

Attualmente infortunato, Pogba ha accumulato 13 presenze con 7 assist e nessun gol in questa stagione al Manchester United.