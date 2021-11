Juventus, Allegri pone il veto: Conte e le altre big beffate

Non andrà via dalla Juventus per volere di Allegri, soddisfatto delle sue prestazioni. Beffato Antonio Conte e le altre di Premier a gennaio

Che quella che si osserva oggi sia una Juventus di transizione è ormai chiaro da tempo. Gli anni di assoluta dominanza bianconera in Italia sembrano ormai soltanto un ricordo e la squadra di Max Allegri, ancora in corsa per tutti gli obiettivi, sta trovando diverse difficoltà in Serie A e in Europa.

La rosa non è plasmata secondo le richieste del tecnico toscano, che vorrebbe puntare, in particolar modo, su un centrocampo ben diverso e più solido di quello attuale, composto per lo più da uomini di qualità. Secondo il portale caughtoffside.com, i piemontesi – alla ricerca di nuovi fondi per poter far fronte alle finanze e per poter avviare nuove pratiche in entrata – potrebbero infatti cedere almeno un centrocampista nel prossimo mercato di gennaio. Tra i nomi dati per partenti Aaron Ramsey e Weston McKennie. Su quest’ultimo, in particolar modo, si sarebbe registrato negli ultimi giorni un forte interessamento da parte del Tottenham di Antonio Conte.

McKennie, niente da fare per Conte: resta alla Juve

Oltre ai londinesi, sull’americano ex Schalke ci sarebbero anche altri club di Premier League. Da parte della Juventus, però, ecco il dietrofront che cambia ogni scenario. Se da un lato la dirigenza bianconera starebbe cercando acquirenti per Ramsey, dall’altro non avrebbe alcune intenzione di lasciar partire a gennaio il centrocampista riscattato in estate dai tedeschi. Il ventitreenne, infatti, sarebbe ritenuto un profilo soddisfacente da parte della ‘vecchia signora’.

La Juventus valuta il calciatore tra i 30 e i 35 milioni di euro, ma ad oggi non pare intenzionata a cederlo con il veto da parte di mister Allegri. A gennaio, dunque, l’americano farà con ogni probabilità ancora parte dello scacchiere bianconero. Conte e la Premier League dovranno virare su altri profili.