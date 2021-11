Sorpresa Ancelotti, assalto al milanista: la richiesta di Maldini

Il Real Madrid si interessa al talento di Pioli per le prossime sessioni di calciomercato: ecco il piano di Maldini

La vittoria al photofinish contro l’Atletico Madrid riaccende una fiammella di speranza per il cammino in Champions League del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri si preparano a rientrare in campo, a San Siro, per il match di domenica pomeriggio contro il Sassuolo: servirà tornare a vincere per mantenere a debita distanza l’Inter e cercare di superare il Napoli. Dal calcio giocato al calciomercato, per il ‘Diavolo’ si avvicina l’ombra minacciosa del Real Madrid. Secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, il Real Madrid sarebbe rimasto impressionato dalla prestazione di Alexis Saelemaekers contro l’Atletico Madrid, in Champions League.

Presenti sugli spalti per monitorare Brahim Diaz, in prestito proprio dai ‘Blancos’ al Milan, gli scout di Florentino Perez hanno assistito ad una grande prestazione dell’esterno belga. Saelemaekers può dunque diventare un nome interessante per le ‘Merengues’ sia per la sua duttilità che per la giovane età.

Ancelotti, occhi su Saelemaekers: il punto

In caso di assalto al classe 1999, il club di via Aldo Rossi avrebbe già in mente una controproposta, inserendo il riscatto definitivo di Brahim Diaz in rossonero.

Situazione dunque in divenire, con il Real di Carlo Ancelotti interessato alla finestra: Saelemaekers nel mirino.

In questa stagione, l’ex Anderlecht ha accumulato 18 presenze complessive, con 2 assist ma ancora nessuan rete all’attivo.