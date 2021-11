Cammino in salita per gli azzurri. Prima la Macedonia e poi la sfida in casa di una tra Portogallo e Turchia. Ecco le reazioni dei tifosi ai sorteggi

Il sorteggio di Zurigo non è stato benevolo con la nazionale italiana. Se nella semifinale gli azzurri incontreranno la Macedonia del Nord, nella finale decisiva per l’accesso ai mondiali, dovranno vedersela con una tra Portogallo e Turchia. I lusitani erano potenzialmente l’avversario più tosto da incontrare delle teste di serie, tra le quali figuravano le più abbordabili Scozia, Russia, Svezia e Galles.

Ora il ct Mancini dovrà cercare di ricompattare la squadra in vista del doppio impegno di marzo. Gli azzurri restano i campioni d’Europa in carica ed una delle squadre più competitive a livello mondiali. Nonostante ciò, i tifosi dell’Italia non sono fiduciosi sulla qualificazione, soprattutto perchè dietro l’angolo c’è il pericolo Cristiano Ronaldo.

Playoff Mondiali 2022, l’Italia pesca il Portogallo: tifosi contro Jorginho

Tifosi scatenati sui social dopo i sorteggi di Zurigo. Da “Speriamo di far piangere Cristiano Ronaldo, ai meme su Chiellini per passare ai ‘ringraziamenti’ a Jorginho, non mancano le risate e le perplessità dei supporters, consci delle difficoltà alle quali andrà incontro la Nazionale di Mancini.