L’Inter di Simone Inzaghi mette nel mirino Mykola Matvienko, difensore centrale dello Shakhtar Donetsk. Le ultime di calciomercato sui nerazzurri

Dopo la vittoria sul Napoli di Luciano Spalletti, l’Inter di Simone Inzaghi pensa allo Shakhtar Donetsk, una vittoria contro il club ucraino può portare l’aritmetica qualificazione agli ottavi di Champions League, traguardo che manca al club milanese addirittura dal 2012.

Nel frattempo tiene banco anche il calciomercato con i nerazzurri che, alla fine della stagione, dovranno salutare molti elementi del reparto difensivo, da Kolarov a D’Ambrosio passando per il decano Ranocchia. In quest’ottica, la Beneamata dovrà intervenire per portare qualche giocatore fresco per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e un nome può arrivare proprio dallo Shakhtar di Roberto De Zerbi.

Stiamo parlando di Mykola Matvienko, difensore centrale ucraino a disposizione dell’ex allenatore del Sassuolo. Classe 1996, l’originario di Saky ha una valutazione di circa 10 milioni di euro e non è un titolare fisso dello Shakhtar Donetsk, almeno in questo momento. Il suo contratto è in scadenza nel 2025 e può essere la riserva naturale di Alessandro Bastoni, essendo mancino.

Calciomercato Inter, obiettivo Matvienko: le ultime

Mykola Matvienko sfida l’Inter di Simone Inzaghi ed è l’osservato speciale della notte di San Siro. Il giocatore ucraino ha totalizzato finora 3 presenze in Champions League. Discorso differente nella Premier Liga dove Matvienko ha collezionato 11 gettoni mettendo a segno un gol e fornendo un assist ai suoi compagni di squadra. Il giocatore da tempo calca i campi europei ed avrebbe l’esperienza giusta per fare il salto in una grande del calcio europeo come la Beneamata di Simone Inzaghi.