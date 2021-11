Juventus, attacco ad Allegri: “Non ci ha capito nulla”

La Juventus crolla a Londra e perde per 4-0 contro il Chelsea: arriva la pesante critica per Allegri dopo la partita di Stamford Bridge

È stata una serata da incubo per la Juventus, che è andata a Londra a giocare contro il Chelsea per difendere il primo posto ma ha subito ben quattro reti senza andare in gol. I bianconeri avevano vinto all’andata per 1-0 e ieri hanno rimediato un ko per ben 4-0, non entrando praticamente mai in partita.

Juventus, critiche per Allegri: “Non ha capito nulla”

Il giornalista di ‘Radio Radio’, Tony Damascelli, ha parlato della gara colpevolizzando la preparazione effettuata da Allegri: “La Juventus si risveglia nuda e umiliata. Becca quattro gol a Londra e deve stare zitta, riflettendo su errori e limiti manifestati in una serata senza una sola sufficienza. Allegri non ha capito nulla per novanta minuti, la sbornia dell’Olimpico gli aveva fatto credere che anche in Champions la squadra potesse offrire la stessa compattezza ma una cosa sono i cinemini di casa nostra, un’altra i palcoscenici internazionali”.

“Nessuna giustificazione per la Juventus e la prossima sfida con l’Atalanta, reduce dal pareggio duro a Berna, ripresenta la solita commedia italiana, interpretata da fantastici attori, invidiati da tutta l’Europa con il tam tam di radio e giornali, in crisi di astinenza. Allegri ha parlato di presunzione. La sua direi, ma questa è un’altra storia”.

Ora sarà molto difficile evitare le big agli ottavi di finale visto che il Chelsea ha preso il possesso del primo posto e difficilmente se ne libererà all’ultima giornata della fase a gironi.