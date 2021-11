La pesantissima sconfitta rimediata contro il Chelsea ha messo in evidenza ancora una volta il momento negativo di Alvaro Morata. Per gennaio spunta un connazionale

Piomba nuovamente nello sconforto l’ambiente juventino dopo il pesantissimo ko rimediato ieri sera in Champions League sul campo del Chelsea. La compagine di Allegri ha infatti incassato una sconfitta per 0-4 in quel di Londra vedendo con ogni probabilità sfumare le chance di primo posto, a meno di ribaltoni nell’ultimo turno della fase a gironi. Nella notte di Stamford Bridge è andato di fatto tutto storto a Chiesa e compagni, che prima hanno incassato la rete di Chalobah, e poi hanno completamente staccato la spina nella ripresa sotto i colpi di James e Hudson-Odoi per poi rimediare il poker definitivo di Werner.

Serataccia da dimenticare in fretta sia per Allegri, criticato dai tifosi, che per i calciatori con alcuni singoli finiti nel mirino per le prestazioni piuttosto negative. Da Rabiot ad Alex Sandro passando per Bentancur e Morata, i big sottotono non mancano e l’ambiente inizia a spazientirsi.

Calciomercato Juventus, Morata ancora deludente: idea de Tomas dalla nazionale al club

Un discorso a parte va fatto proprio per Alvaro Morata, autore di un’altra prova totalmente incolore che fa da seguito ad un intero inizio di stagione da dimenticare. Appena 4 le reti complessive tra campionato e Champions per il centravanti spagnolo, finito alla gogna mediatica dopo la gara contro i ‘Blues’. Apparso ancora una volta poco deciso in zona gol, l’ex Real Madrid rischia di salutare concretamente a fine stagione, con la Juventus che potrebbe così non esercitare il riscatto definitivo.

Una situazione negativa quella di Morata, che inizia a diventare pesante e a gennaio la società di Agnelli potrebbe anche provare già a correre ai ripari, per poi lasciarlo andare via a giugno. La nuova idea potrebbe portare ancora in Spagna, e precisamente a Raul de Tomas dell’Espanyol, già 7 gol in Liga ed impiegato titolare da Luis Enrique nella gara decisiva della ‘Roja’ contro la Svezia proprio a discapito dello stesso Morata. Il classe 1994 iberico, esattamente come l’attaccante juventino, ha un passato nel Real Madrid, e complici le prestazioni di quest’anno ha quotazioni e valore di mercato in ascesa. Con un contratto in scadenza nel 2026 e le recenti convocazioni di Luis Enrique in nazionale, de Tomas potrebbe avere una valutazione intorno ai 15/20 milioni di euro col rischio di salire nel corso dei mesi. Lo spagnolo potrebbe essere l’elemento giusto per riempire il vuoto di potere nell’attacco di Allegri, proprio come fatto anche con la Spagna.