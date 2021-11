Arthur via a gennaio: la Juve prova lo scambio in Premier

Passato di recente a Pastorello, Arthur cerca di rilanciarsi lontano da Torino e dalla Juventus. Possibile scambio in Premier

Sembra già giunta agli sgoccioli l’avventura di Arthur alla Juventus. Di recente il brasiliano è passato nella scuderia di Pastorello, il quale al di là delle smentite si è messo subito al lavoro per trovare una sistemazione al suo nuovo assistito.

Il classe ’96 di Goiania potrebbe tentare di rilanciarsi in Premier League, precisamente all’Arsenal visto che Arteta risulta essere un suo estimatore. Del resto le caratteristiche dell’ex Barcellona, legato ai bianconeri fino a giugno 2025 con stipendio di 5 milioni netti l’anno, potrebbero far comodo al gioco dei ‘Gunners’, coi quali Cherubini e soci possono ragionare sulla base di uno scambio. Di uno scambio anche solo di prestiti, con appuntamento fissato al termine della stagione per discutere di eventuali riscatti, con un esubero di gradimento ad Allegri e in linea coi nuovi parametri fissati dalla società targata Exor. In tal senso il profilo potrebbe essere quello di Pepe.

Calciomercato Juventus, Arthur per Pepe: scambio di esuberi con l’Arsenal

In scadenza nel 2024, Nicolas Pepe è ai margini dell’Arsenal, come dimostrano le sole 7 presenze in questo primo scorcio si stagione. Con Allegri e alla Juve potrebbe compiere quel salto di qualità che non gli è riuscito con la maglia dei ‘Gunners’, che per lui nell’estate 2019 spesero la bellezza di 80 milioni. Guarda caso come la Juve, da bilancio, per Arthur…

