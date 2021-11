Tesoretto Champions per il colpo in attacco: l’idea della Juventus

La Juventus ha recuperato punti importanti in classifica dopo le sconfitte di Milan e Napoli: ora la super sfida in Champions contro il Chelsea

Dopo la vittoria all’andata a Torino, ecco che la Juventus sfiderà nuovamente il Chelsea con una sfida che si preannuncia interessante sotto ogni punto di vista.

Come svelato dal quotidiano “La Stampa” il club bianconero ha già accumulato circa 73 milioni con il passaggio al prossimo turno della massima competizione europea. Ora negli ultime due partite potrebbero arrivare anche a quota 80.

L’obiettivo della Juventus resta quello di rinforzare il reparto offensivo dopo l’addio di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. Un addio che ha scombussolato i piani iniziali di Massimiliano Allegri, che ha potuto abbracciare soltanto Moise Kean, già autore di gol importanti.

Calciomercato Juventus, idea in attacco tra Icardi e Vlahovic

Tra gennaio e giugno la dirigenza bianconera dovrebbe prenotare il prossimo colpo di calciomercato. La Juventus vorrebbe anticipare tutto nella sessione invernale, ma non sembra così facile. Con il tesoretto Champions l’obiettivo potrebbe essere uno tra Icardi e Vlahovic, che continua ad entusiasmare con la maglia della Fiorentina con la doppietta messa a segno contro il Milan.

Sulle tracce dell’attaccante serbo ci sarebbero anche diversi top club della Premier: inoltre, il suo addio al club viola è soltanto questione di ore. Situazione simile a quella di Mauro Icardi, che ha dovuto attraversare anche un momento delicato della sua vita amorosa. Per lui non ci sarebbe più spazio al centro dell’attacco della compagine parigina: a gennaio potrebbe spingere per la cessione.

La Juventus continua a monitorare i possibili colpi in vista della prossima stagione. A gennaio ci potrebbe essere così un regalo in attacco per Massimiliano Allegri.