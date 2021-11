Dopo i quattro gol subiti dal Milan a Firenze, Stefano Pioli ritrova il calciatore per la sfida con il Sassuolo di domenica 28 ottobre

Il Milan ha raccolto la prima sconfitta stagionale. Un 4-3 quello di Firenze, che arriva dopo dieci vittorie e due pareggi. L’unica nota positiva per i rossoneri, arriva dalla sconfitta del Napoli, anche se il ‘prezzo’ da pagare è il riavvicinamento dei cugini dell’Inter, ora distanti quattro lunghezze. Nel match del Franchi, il secondo portiere Tatarusanu non è stato impeccabile, sopratutto in occasione del gol di Duncan.

Il portiere romeno non è riuscito a bloccare il pallone, lasciando la porta sguarnita. Pioli lo ha schierato in ben otto occasioni in questa stagione, a causa dell’infortunio di Maignan al polso. Secondo il Corriere della Sera, lo staff medico del Milan sarebbe riuscito a recuperare l’estremo difensore francese.

Milan, Pioli ritrova Maignan in porta con il Sassuolo

Mike Maignan non gioca dal 3 ottobre, in occasione del 3-2 all’Atalanta. Inizialmente, i tempi di recupero non sembravano essere inferiori alle dieci settimane. Fortunatamente per Pioli, l’ex Lille è pronto per la partita di domenica 28 ottobre con il Sassuolo.

L’estremo difensore tornerà tra i pali della porta rossonera dopo aver brillato nelle prime sette partite di Serie A, impreziosite anche da tre clean sheet.