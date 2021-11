Colpo a zero per il Real Madrid: beffata la Juventus

La Juventus è costantamente attiva sul fronte calciomercato per arrivare a colpi da urlo soprattutto a parametro zero: c’è il Real

Tanti top player potrebbe dire addio a parametro zero in vista della prossima stagione, tra cui c’è anche una vecchia conoscenza della Serie A.

Il contratto del centrocampista francese, Paul Pogba, terminerà nel giugno 2022 e così non ci sarebbero stati passi in avanti per un possibile prolungamento contrattuale. Il suo addio a giugno sembra cosa fatta visto che l’ex Juventus non ha intenzione di pensare al rinnovo con i “Red Devils”.

Calciomercato Juventus, colpo Pogba per il Real Madrid

Come svelato dal portale spagnolo “DonDiario” ci sarebbe ancora il forte interessamento del Real Madrid, pronto ad offrirgli un contratto importante da 12 milioni a stagione. Sulle sue tracce c’era anche la Juventus, pronta a fiutare l’affare per riportarlo a Torino, proprio dove si è imposto ad altissimi livelli.

La cosa negativa è che il suo possibile acquisto potrebbe frenare l’esplosione dei giovani centrocampisti del Real Madrid, come Eduardo Camavinga, Antonio Blanco e Fede Valverde.

Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane con la sua decisione definitiva in vista del futuro. Pogba vuole dire addio al Manchester United per una nuova avventura entusiasmante della sua carriera.