Francia, Transfermarkt ‘elegge’ l’agenzia capolista del 2021

Francia, il titolo di agenzia con maggior valore di mercato del 2021 viene ‘eletta’ da Transfermarkt: è la Sport Cover

Una crescita costante, nelle ultime stagioni, che ha portato ad arricchire il parco giocatori, fino a diventare l’agenzia francese con maggior valore nel 2021. La ‘Sport Cover‘ viene incoronata dalla speciale classifica di Transfermarkt, il principale portale internet di riferimento per quanto concerne le quotazioni internazionali di mercato.

Calciomercato, la Sport Cover ‘campione’ di Francia del 2021

Un riconoscimento speciale, senza dubbio, per l’agenzia fondata nel 2006 da Meissa N’diaye, che conferma un trend di tutto rispetto negli ultimi tempi. La ‘scuderia’ può annoverare calciatori di livello assoluto, valgano per tutti i nomi di Kondogbia, Ben Yedder, Mukiele e Benjamin Mendy. La Sport Cover cura, inoltre, anche gli interessi di Patrick Vieira, ex allenatore del Nizza oggi sulla panchina del Crystal Palace in Premier League.

L’agenzia svetta dunque nella classifica delle 20 principali agenzie transalpine con un valore di mercato di 170 milioni di euro. Sopravanzate, nella speciale graduatoria, la Classico Sports Management (agenzia di Abdou Diallo e Romain Faivre, tra gli altri) e la Excellence Sport Nations, che pure potrebbe fregiarsi di giocatori quali il portiere del Milan Mike Maignan, Tchouameni e Koundè.