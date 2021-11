Kulusevski dice addio alla Juventus: intreccio choc con Pochettino

Calciomercato, il destino di Dejan Kulusevski potrebbe essere lontano dalla Juventus nel prossimo futuro: intreccio choc con Pochettino

Buona ripartenza per la Juventus. La ‘Vecchia Signora’, grazie ai successi contro Zenit e soprattutto Fiorentina, ha potuto vivere la sosta per le Nazionali con maggiore tranquillità. Allegri ha riflettuto ulteriormente sui problemi della squadra ed è arrivata un’altra rilevante risposta sul campo contro la Lazio di Sarri.

Superato anche il banco di prova dell’Olimpico dai bianconeri con i rigori trasformati da Bonucci. La classifica non è ancora delle migliori, visto l’ottavo posto. Ma il quarto occupato dall’Atalanta (reale obiettivo al momento) dista solo quattro punti. Se i piemontesi dimostreranno di aver acquisito quella continuità di risultati che finora è mancata, potrebbero anche tornare ad ambire a traguardi importanti. Il cammino del club targato Agnelli, però, passerà necessariamente dal calciomercato. I piemontesi dovranno effettuare delle modifiche alla rosa nel prossimo futuro e lavorano anche sul fronte uscite. In questo senso, occhio a Dejan Kulusevski.

Calciomercato Juventus, via Kulusevski: intreccio clamoroso con Pochettino

L’esterno svedese classe 2000 non riesce ad imporre la sua impronta nell’ecosistema Juve. Dal suo sbarco a Torino l’attaccante è apparso più in difficoltà rispetto a quanto di buono fatto al Parma e il mister livornese non lo vede tra i titolari.

La ‘Vecchia Signora’, non a caso, starebbe pensando di cederlo a titolo definitivo per rimpolpare le casse societarie (la valutazione si attesta sui 35-40 milioni di euro). A tal proposito, Kulusevski potrebbe finire in un clamoroso intreccio con Pochettino. Il Manchester United ha esonerato da poco Solskjaer e nelle ultime ore sta salendo prepotentemente la candidatura dell’allenatore del PSG, che in Francia non è amato. Se si dovesse verificare questo scenario, il tecnico argentino potrebbe decidere di portare proprio Kulusevski ai ‘Red Devils’.