Calciomercato, Ancelotti cambia idea: ‘assist’ al Milan

Carlo Ancelotti cambia strategia: assist a sorpresa da Madrid, il Milan può ringraziare l’ex tecnico rossonero

Il Milan si appresta a vivere una notte importantissima nella corsa scudetto. Il Derby della Madonnina all’orizzonte ma anche il calciomercato a tenere banco per il ‘Diavolo’ in vista dei mesi a venire. Ecco dunque che un aiuto inatteso potrebbe arrivare da Madrid, grazie alla decisione di Carlo Ancelotti. ‘Mundo Deportivo’, dalla Spagna, sottolinea l’ultima importante prestazione di Marco Asensio con il Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>>Nuovo bomber per Pioli: il Milan sposta il mirino in Argentina

Una gara da protagonista contro il Rayo Vallecano che starebbe convincendo Carlo Ancelotti a puntare, ancora, sul polivalente talento spagnolo in scadenza nel 2023 con i ‘Blancos’. Asensio, già cercato con insistenza anche dalla Juventus, potrebbe dunque rimanere con le ‘Merengues’ lasciando spazio ad un vero e proprio ‘favore’ al Milan.

LEGGI ANCHE >>>Il Milan corre ai ripari per il post Romagnoli: idea in Serie A

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Milan, Asensio cambia tutto: Pioli sorride

Con Ancelotti pronto a puntare su Asensio, il rientro a Madrid di Brahim Diaz sembrerebbe destinato ad allontanarsi.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Ecco quindi che per il 10 rossonero il Real potrebbe rinunciare al controriscatto o decidere per la cessione a titolo definitivo del talento di Malaga a fine stagione.

LEGGI ANCHE >>>Conte punta il mirino sul Milan | Non solo Kessie

Situazione in divenire, dunque, per il Milan che può provare a tenersi stretto Brahim Diaz: Carlo Ancelotti decisivo per il futuro in rossonero dello spagnolo.