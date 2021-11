Serie A, 12a giornata: bene la Lazio, pari del Napoli

La Lazio batte la Salernitana e si avvicina al quarto posto. Assist del Napoli alle milanesi

Prosegue il dodicesimo turno di Serie A. In attesa del derby, il Napoli è sceso in campo per difendere il primo posto. Ospite di Spalletti, Igor Tudor, colui che ha reso il Verona rivelazione della Serie A. In contemporanea, la Lazio ha ospitato la Salernitana.

I biancocelesti hanno regolato i campani nel primo tempo con Immobile e Pedro. Luis Alberto ha poi chiuso definitivamente i giochi. A Napoli invece, gol del solito Simeone dopo tredici minuti. Al 18′ è arrivato il pareggio di Di Lorenzo. Azzurri in superiorità numerica negli ultimi minuti per il secondo giallo a Bessa e Kalinic.

Serie A, classifica aggiornata e tabellini dopo Lazio-Salernitana e Napoli-Verona

LAZIO-SALERNITANA 3-0

Immobile 31′, Pedro 36′, Luis Alberto 69′

NAPOLI-VERONA 1-1

Simeone 13′, Di Lorenzo 18′

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 32, Milan 31 *, Inter 24 *, Atalanta 22, Lazio 21, Roma 19, Fiorentina 18, Juventus 18, Bologna 18, Verona 16, Empoli 16, Torino 14, Sassuolo 14, Udinese 14, Venezia 12, Spezia 11, Genoa 9, Sampdoria 9, Salernitana 7, Cagliari 6

*Una partita in meno