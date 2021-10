Juventus, UFFICIALE: il big non parte per Verona | I convocati di Allegri

La Juventus è pronta a sfidare il Verona ma arrivano brutte notizie dall’infermeria: si ferma un big, non parte con la squadra

La Juventus si prepara per la delicata trasferta di Verona. I bianconeri scenderanno in campo domani a partire dalle ore 18:00 per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. In queste ore i bianconeri hanno comunicato la lista dei convocati e il tecnico Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Aaron Ramsey e soprattutto Federico Chiesa.

Juventus, Chiesa salta il Verona: non è tra i convocati

L’esterno offensivo della Juventus ha avuto qualche problemino fisico e per questo non potrà scendere in campo nella gara di domani contro il Verona. Chiesa ha trascinato i bianconeri in alcune gare di questo avvio di stagione ma nell’ultimo periodo si è visto meno del solito. Domani sarà assente e insieme a lui anche Ramsey. Ecco l’elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

DIFENSORI: Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.

CENTROCAMPISTI: Arthur, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

ATTACCANTI: Morata, Dybala, Kaio Jorge.

Non ci sono dunque buone notizie per la Juventus che anche senza uno dei suoi protagonisti sarà obbligata a cercare i tre punti nella difficile trasferta di Verona.